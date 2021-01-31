نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
القوات الـمسلحة الـمصرية والـفرنسيـة تـنـفـذان تـدريبا جـويا مـشـتـركا
رغم رفض الصحة العالمية.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط على تصدير اللقاحات
كيف تحصل على جنسية الإمارات؟.. إليك الشروط الكاملة
السودان: من حقنا الدفاع عن أراضينا.. وسنستعيدها من إثيوبيا
نقابة الأسنان عن واقعة الطبيب المتحرش: المخدر الموضعي لا يغيب الوعي بالكامل للمريض
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار .. تدريب جوي مشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ..الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط على تصدير اللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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