الارشيف / أخبار مصرية

أهم الأخبار .. تدريب جوي مشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ..الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط على تصدير اللقاحات

0 نشر
0 تبليغ

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

القوات الـمسلحة الـمصرية والـفرنسيـة تـنـفـذان تـدريبا جـويا مـشـتـركا

إنطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة والذى يستمر لعدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.. للمزيد اضغط هنا 

رغم رفض الصحة العالمية.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط على تصدير اللقاحات

فرض الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من اليوم، السبت، ضوابط على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تمكنه من إخضاع الجرعات المخصصة له للرقابة، في آلية استنكرتها منظمة الصحة العالمية.. للمزيد اضغط هنا 

كيف تحصل على جنسية الإمارات؟.. إليك الشروط الكاملة

في خطوة نادرة من نوعها، أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تعديلات قانونية جديدة يمكن من خلالها منح الجنسية الإماراتية، لبعض الفئات... للمزيد اضغط هنا 

السودان: من حقنا الدفاع عن أراضينا.. وسنستعيدها من إثيوبيا

قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فايز السليك إن من حق السودان الدفاع عن أراضيه على الحدود مع إثيوبيا.للمزيد اضغط هنا 

نقابة الأسنان عن واقعة الطبيب المتحرش: المخدر الموضعي لا يغيب الوعي بالكامل للمريض

أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان بيانًا، اليوم ، بخصوص الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "الطبيب المتحرش"، حيث أكدت أن أولوياتها في المقام الأول حماية سمعة الأعضاء..للمزيد اضغط هنا 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار .. تدريب جوي مشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ..الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط على تصدير اللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا