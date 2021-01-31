ملفات وقضايا ساخنة تتناولها نشرة أخبار دوت الخليج اليوم

قضايا وملفات ساخنة تناولتها نشرة أخبار دوت الخليج، اليوم، أهمها ما يتعلق بندوة دوت الخليج، الذى استضافت فيها، هيئة مكتب حقوق الإنسان بالبرلمان.

من جانبه أكد النائب محمد عبدالعزيز، أن مصر لا يوجد بها معتقلين سياسيين، ومنظمة الأمم المتحدة لم ترصد حالة واحدة للاختفاء القسرى، فهو أمر غير موجود من الأساس.

بينما علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مؤكدًا أن ادعاءات حقوق الإنسان التى تطلقها مؤسسات ومنظمات فارغة تمامًا من محتواها، إذا تعد جوفاء وخالية من المضمون، كما أشار إلى أن هناك منظمات تعقد بشكل منظم وممنهج جلسات مع أعضاء الكونجرس، لترويج ادعاءات كاذبة بشأن مصر.

بينما أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة ستتابع دورها الرقابى والتشريعي بقوة فى البرلمان، وستشرف على أداء الحكومة، خلال عملها فى مجلس النواب.

وفى الجزء الآخر من النشرة الإخبارية، تطرق الحديث على الجلسات التى يعقدها المجلس، غدًا الأحد حيث سيتم استقبال، وزراء النقل، كامل الوزير، ووزير البترول طارق الملا، وذلك لعرض موقف الوزارتين بشأن برنامج الحكومة.

وجاء أيضًا فى نشرة أخبار دوت الخليج، مثول النائب محمد عبدالعليم داوود، أمام لجنة القيم، غدًا الأحد، وذلك بعدما تطاول على الأغلبية البرلمانية، فى مجلس النواب، وتتراوح العقوبات وفقًا للائحة ما بين التحذير أو إجراء أقسى عقوبة وهى اسقاط العضوية.