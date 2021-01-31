دوت الخليج ينفرد بعرض الزمالك على سموحة لشراء حسام حسن

أصبح نادي الزمالك الآن في صدد تدعيم خط هجومه بثاني الصفقات، قبل ساعات من إغلاق باب الميركاتو الشتوي.

وفتح نادي الزمالك خط اتصال قوي مع مسؤولي نادي سموحة لإتمام صفقة حسام حسن مهاجم الفريق، والذي أعلن رئيس النادي فرج عامر من قبل، في أكثر من مناسبة أن ثمنه لا يقل عن أربعين مليون جنيه.

وعلم موقع دوت الخليج تفاصيل العرض الذي قدمه مسؤولو نادي الزمالك على فرج عامر للحصول على خدمات حسام حسن.

وعرض الزمالك الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ27 عام، مقابل عشرة ملايين جنيه بالإضافة للاعبي الزمالك عمر السعيد، ومحمود عبدالعزيز.

وأتم نادي الزمالك من ساعات صفقة هامة بالتعاقد مع مهاجم فريق مصر المقاصة مروان حمدي مقابل ثلاثة عشر مليون جنيه، وبعقد يمتد لمدة 4 مواسم تنتهي في 2024.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من بيع مهاجم الفريق مصطفى محمد لنادي جلطة سراي التركي، بعقد إعارة بنية الشراء لمدة موسم ونصف بمبلغ 2 مليون يورو .

يذكر أن نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه التقليدي النادي الأهلي الذي يملك 21 نقطة في مركز الوصافة.