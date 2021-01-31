نصائح للحفاظ على الشعر من الكلور قبل السباحة

تواجه عاشقات رياضة السباحة مشاكل عديدة بالشعر منها تساقطه وجفافه نتيجة الكلور المتواجد بمياه "حمام السباحة"، والماء الدافئ خاصة بفصل الشتاء، بجانب التصاق "قبعة" السباحة على الشعر لفترة مما يجعلها تشد الشعر بشكل قاسي، وتتركم مياه الكلور داخلها مما يؤذي الشعر كثيرًا.

وأكدت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أن جفاف الشعر وتقصفه سواء بفعل الماء الدافئ أو الكلور، تظل أكبر مشكلة تواجهها السيدات خلال ممارسة السباحة في حمامات السباحة.

أهمية الكلور بحمامات السباحة

وأوضحت أن استخدام الكلور في حمامات السباحة عامل قوي مضاد للبكتيريا، وهو فعال وقوي في إبعاد الجراثيم والبكتيريا الضارة عن الماء، ولكنه يجرد الشعر والجلد من زيوته الطبيعية ، مما قد يؤدي إلى الجفاف والبهتان والتساقط أيضًا.

ووجهت بعض النصائح لكل من تمارس تلك الرياضة، حتى لا يعكر صفو استمتاعها بها، والتي بإتباعها يمكن لكل المتدربات أن تحافظن على شعرها رطبًا وناعمًا دون يقصف أو تصاب الشعرة بالكسر، وذلك سواء بالسباحة في مياه البحر المالحة أو في الحمامات المغلقة.

نصائح للحفاظ على الشعر من الكلور الموجود بمياه حمامات السباحة

. انقعي شعرك في الماء العذب قبل السباحة، حتي يمتص الشعر الكثير من الماء فقط ، لذلك إذا كان مشبعًا بالمياه العذبة قبل دخول حمام السباحة ، فلن يكون قادرًا على امتصاص الكثير من الكلور مما يقلل من الضرر المتوقع منه.

. يمكنك وضع بلسم على الشعر قبل نزول حمام السباحة أو حتى مياه البحر، حيث يعمل البلسم على ترطيب شعرك ويزيد من صعوبة اختراق مياه البحر لبصيلات الشعر، كما يمكنك استخدامه بعد الانتهاء من السباحة، ويفضل استخدام بلسم من زيت جوز الهند لفك تشابك الشعر كما أنه غني بزيت جوز الهند وزبدة الشيا، لاستعادة الرطوبة للشعر الجاف والمساعدة في تقليل الأطراف المتقصفة والتكسر.

.الاستحمام وغسل الشعر جيدًا، بمجرد الانتهاء من السباحة، وهذه أفضل طريقة لتجنب الضرر الناجم عن الكلور هي غسل شعرك من الكلور في أسرع وقت ممكن حتى لا يترك على فروة رأسك وقت طويل.

وبالنهاية عليك اختيار قبعة للرأس غير لاصقة بشكل حاد على رأسك حتى لا تضر بشعرك أكثر.

وعليك أن تهتمي باستخدام نوع شامبو مناسب لنوع شعرك، بجانب الحرص على عمل "ماسكات" للشعر من الزيوت الطبيعية مرة كل أسبوع.