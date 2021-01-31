فيديو .. وزيرة البيئة : إطلاق عمليات تشجير فى المحافظات بمشاركة مجتمعية

جدة - نرمين السيد - وأضافت فؤاد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم إطلاق مبادرة رئاسية فى بداية 2020 تحت اسم "اتحضر للأخضر"، هدفها نشر الوعى البيئى فى مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضحت الوزيرة، أنه تم إطلاق عمليات تشجير على مستوى المحافظات بمشاركة مجتمعية، قائلة: "كل فعل يقوم به المواطن حتى ولو كان هذا الفعل صغير، من شأنه أن يحافظ من خلاله على البيئة".

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