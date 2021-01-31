وزير الصحة الأردني يهنئ الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده.. والملك رانيا تحتفل

هنأ وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الـ 59، والذي يوافق 30 يناير، متمنيًا له دوام الصحة وأن يستمر داعمًا للبلاد والمواطنين.

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وعلق عبيدات عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"أتقدم بإسمي واسم الكوادر الصحية والجيش الأبيض، بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد ميلاد مولاي المعظم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين..دمت للأردن والأمة والإنسانية قائدًا وملهمًا وسندًا وداعمًا".

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد زوجها ونجلها هاشم: لم اكن اتخيل احبكما اكثر

يذكر أن العاهل الأردني ونجله هاشم يصادف يوم ميلادهما نفس اليوم، لذا احتفل الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الـ 59، بينما احتفل نجله بعيد ميلاده الـ 15، وعبرت الملكة رانيا العبدالله عن سعادتها بهما وعن حبها الشديد لهما محتفلة بهم عبر صفحاتها بمنصات التواصل الإجتماعي ونشرت صور تجمعهم سويًا.

وعلقت الملكة قائلة:"ما كنت أتخيل أن بإمكاني أن أحبكما أكثر، ثم أجد حبي لكما يزداد كل يوم. كل سنة وسيدنا وهاشم بخير".

​​وكان الملك عبدالله الثاني قد تولى الحكم في بلاده في عام 1999، إثر وفاة والده الملك الحسين بن طلال.

ملك الأردن يكشف الاعراض التي شعر بها عقب تلقيه لقاح كورونا

وفي سياق منفصل كشف ملك الأردن عن الأعراض التي شعر بها بعد مرور يومين من تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، وقال في تصريحات له لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه شعر ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح، لكنه أكد أن الفائدة أعظم بكثير، خاصة مقارنة بخطر الإصابة بـ(كوفيد-19).وكان الملك عبدالله الثاني تلقى لقاح "كورونا" أمام عدسات الكاميرات الإعلامية حتى يطمئن شعبه، ويؤكد لهم أنها عملية سهلة وآمنة، ولابد من أن يقبل المواطنين عليها حتى يتمكنوا من مواجهة هذا الفيروس اللعين وتعود الحياة لطبيعتها.