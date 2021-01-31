تأكيدا لانفراد دوت الخليج.. نجم الزمالك في الوداد المغربي والجزيري في ميت عقبة

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي على إعارة محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لصفوف نادي الوداد المغربي.
وينضم اللاعب لصفوف النادي المغربي على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور حتى نهاية الموسم الجاري.
يأتي هذا فيظل التدعيمات التي يقوم بها فريق الفارس الأبيض، حيث سيدخل مكانه في القائمة لاعب المقاولون العرب التونسي سيف الدين الجزيري.
يأتي هذا في ظل تدعيمات الزمالك لخط هجومه، بعدما رحل مصطفى محمد مهاجم الفريق منذ أيام إلى جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بنية البيع مقابل ٢ مليون يورو.
وكان الزمالك قد أعلن منذ ساعات إتمام التعاقد مع مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة.
وقد علم موقع دوت الخليج أن اللاعب قد انتقل بعقد لمدة أربعة مواسم مقابل ١٣ مليون جنيه.
ومن المفترض أن يتم إشراك مروان بالقائمة المحلية على عكس الجزيري الذي لن يسجل بسبب مشاركته مع المقاولون العرب ببطولة الكونفدرالية.
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