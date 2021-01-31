فيديو.. وزير التعليم العالى : مصر تعمل بمحاور مختلفة فى زمن تعطل فيه العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الغفار، فى اتصال هاتفى مع قناة "إم بى سى مصر"، مساء السبت، "لدينا 408 مشروعات فى الجامعات الحكومية من أسوان حتى مرسى مطروح، كما لدينا 6 جامعات تكنولوجية جديدة غير التى قمنا بتنفيذها، علاوة على 22 جامعة أهلية نقوم بها بتكلفة 87 مليار جنيه، فضلا عن جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومراكز ومعاهد بحثية يتم تطويرها ؛على غرار معهد بحوث الإلكترونيات، ومدينة الفضاء المصرية".

ولفت إلى أن إجمالى الاستثمارات فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى وصل إلى حوالى 151 مليار جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء فى الفترة الماضية من 25 جامعة، كما أننا سنضيف 15 جامعة أهلية خلال العامين القادمين.

وتابع: "هناك دفعات من أعضاء هيئة التدريس تدربوا على أيدى خبراء على مستوى العالم فيما يخص البرامج البينية وبرامج المستقبل، ولدينا منصات إلكترونية وتواصلنا مع البنك الدولى ومعظم الشركات المتخصصة فى دراسة علوم المستقبل".

واختتم وزير التعليم العالى والبحث العلمى قائلا: "مع انتهاء إجازة نصف العام، وخلال العشرين يوما المقبلة نتوقع عودة الحياة بالجامعات لطبيعتها".