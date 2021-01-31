الأعلى للإعلام يحيل بعض المواقع والصحف إلى التحقيق بسبب قضايا أخلاقية

جدة - نرمين السيد - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف فى نشر القضايا الأخلاقية التى تسىء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.





وقال المجلس، فى بيان عاجل، إنه يجرى فى الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التى تلقاها من المواطنين ومن ذوى الشأن، وكلها تستنكر الخوض فى سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريا وراء جذب الجمهور، دون الوضع فى الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التى تحظر الخوض فى السيرة الشخصية دون سند أو دليل. الجدير بالذكر أن المجلس فى حالة انعقاد مستمر لبحث و مناقشة المخالفات والتجاوزات التى تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة، والتى من شأنها أن تسئ لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

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