مواجهة منتظرة للنواب مع وزيري النقل والبترول بالبرلمان اليوم..وغدا التضامن والمالية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزيري النقل والبترول، لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، علي مستوي منظومة النقل والبترول، وذلك فى ضوء حصول حكومة المهندس مصطفي مدبولي علي ثقة النواب فى يوليو 2018حيث برنامجه المقدر بـ4سنوات.

ويحضر الوزير لاستعراض بيانه أمان النواب، ثم تتاح الفرصة للأعضاء للتعقيب عليه، والحديث بشأن رؤيتهم فيما تم عرضه، مع التطرق لإشكاليات المنظومة بواقع دوائرهم الانتخابية، والسياسة العامة للدولة، ويعقب ذلك تعقيب من الوزير علي تساؤلات وتعقيبات النواب، وبعدها يقرر رئيس الجلسة إحالة البيان للجنة المختصة من أجل دراسته والتأكد من صحة ما جاء فيه من بيانات.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير النقل

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الاثنين حضور وزير المالية ووزيرة التضامن، حيث يقوم كل منهم بعرض أيضا ما تم من برنامج الحكومة علي مستوي اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.

ويعد الإسبوع الجاري هو الإسبوع الثالث رقابيا للأعضاء علي الحكومة بعد أن قررت اللجنة العامة استدعاء كامل أعضاء الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، والذ تلي بيانه أمام الأعضاء ولاقي العديد من التعقيبات من جانب الأعضاء أيضا، وأكد علي أنه بعد انتهاء الوزراء من إلقاء بيانتهم سيحضر مرة أخري أمام النواب للتعقيب والحديث بشأن الملاحظات من أجل أن تضعها الحكومة في إعتبارها وتعمل علي تنفيذها.

الإسبوع الرقابي الثالث لمجلس النواب علي حكومة مدبولي

وشهدت الأيام الماضية انتقادات لاذعة من النواب تجاه وزير الإعلام أسامة هيكل، وأيضا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب، في الوقت الذي حفظت هيئة مكتب المجلس استجواب للنائب مصطفي بكري، بشأن ذات الموضوع كونه غير مستوفي الشروط، وهو الأمر الذي واجهه بتقديم طلب إحاطة للوزير لذات الموضوع من أجل حضور الوزير أمام اللجنة المختصة ومواجهته بشأن هذا الملف الذي يحوز علي اهتمام كبير من الأعضاء بالمجلس.

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