النائب أيمن أبو العلا:لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لن يكون دورها لرد الفعل وسنمارس دورنا الرقابي

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مفهوم حقوق الإنسان هو أن يعيش الإنسان بكل كرامة من خلال توفير احتياجاته الإقتصادية والإجتماعية، بجانب الاستقرار والأمن وعدم تمييز.

ملف حقوق الإنسان بندوة موقع دوت الخليج

جاء ذلك في حديثه بندوة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدًا علي كرامة الإنسان وتوفير احتياجاته الإقتصادية والإجتماعية وعدم تمييز هي إبجديات حقوق الإنسان علي مستوي العالم، مشيرا إلي أن البعض كان يوجه لنا العديد من الانتقادات في هذا الملف بشأن حقوق الإخوة الأقباط وتمكين المرأة وعندما حققت مصر بها تقدم ملحوظ لا أحد يتحدث بشأنها من قريب أو من بعيد الآن قائلا:" كانوا بيضروبا في تمكين المرأة وحقوق الإخوة الأقباط واتهامنا بالتمييز والجميع يدرك ما حدث بهذا الملف فى مصر والآن لا أحد يتحدث عن هذا التقدم علي مستوي مواجهة صور التمييز".

قصر حقوق الإنسان علي ملف الحريات ظلم

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن قصر الأمر في ملف حقوق الإنسان علي مستوي الحقوق السياسية والتظاهر أمر ظالم، خاصة أن مفهوم حقوق الإنسان كما ذكرت أشمل وأعم وأكبر من الحقوق السياسية، مشيرا إلي أن الحقوق السياسية لم ولن تتوفر إلا بعد تحقيق الحقوق الإجتماعية والإقتصادية.

وأكد علي أنه يتصور بأن عدم التواصل الفعال مع الخارج وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة وهو السبب الرئيسي في تكوين الغرب صورة ليست صحيحة عن واقع حقوق الإنسان فى مصر وحصرها بملف الحريات، مشيرا إلي أن كدولة مصرية لدينا أولويات وعلي الخارج أن يدرك ذلك.

محكمة النواب تفتح أبوابها اليوم...محمد عبد العليم داود أمام لجنة القيم والعقوبات تبدأ من اللوم حتي إسقاط العضوية

في السياق ذات قال النائب أيمن أبو العلا، أن لجنة حقوق الإنسان ستعمل علي تحقيق التواصل الفعل وإزالة اللبس والمغالطات، ولن تكون موجوده لرد الفعل ولكن للقيام بدورها المنوط به وفق الدستور والقانون حيث الرقابة علي أداء الحكومة في ملف حقوق الإنسان والمشاركة في تصحيح الصورة بلا شك في الخارج .