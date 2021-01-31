نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر جدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين طبقًا لجدول أعمال اللجان.

ومن المُقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعين لها، حيث يناقش الاجتماع الأول، متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، فيما يخص حساب ختامي الموازنة العامة، بالإضافة إلى بحث وتدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020 من واقع حسابها الختامي.

وتستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب كريم درويش، في اجتماعها، رؤى الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

يأتي هذا، بينما تعقد لجنة الشؤون الإفريقية، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعها، لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العلاقات المصرية الإفريقية، فيما تستمع لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، إلى وزير القوى العاملة بشأن البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي.

كما تناقش لجنة الزراعة والري، برئاسة النائب هشام الحصري، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار" قانون الموارد المائية والري، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة النائب سامي هاشم، اجتماعين لها، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، عرض مذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وتعديلاتها.

وتستكمل لجنة الشؤون الصحية، برئاسة النائب أشرف حاتم، عرض تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة.

وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعها، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والتي تعكس جانبًا من مشكلات دوائرهم في بعض المحافظات.