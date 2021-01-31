حزب التجمع: يبحث تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة أزمة الحديد والصلب

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أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالناصر قنديل، رئيس الشئون البرلمانية لحزب التجمع، والأمين العام المساعد للحزب، إن المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعًا له، مساء السبت، لمناقشة أزمة شركة الحديد والصلب بحضور الرئيس السابق للشركة، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع، ونواب الحزب تحت قبة البرلمان.

وأضاف "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الاجتماع تناول بحث أزمة عمال شركة الحديد والصلب بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، حول القرار بتصفية الشركة، وذلك تمهيدًا لتقديم طلب لمجلس النواب لعمل لجنة تقصي حقائق للمحاسبة علي ما وصلت إليه الشركة من إهدار للمال العام وهدم أصول الدولة المصرية.

وأوضح الأمين العام لحزب التجمع، أن الحزب يواصل عقد اجتماعاته بشكل دوري، مشيرًا إلي أن المجلس الرئاسي للحزب يجتمع مرتين أسبوعيًا والهيئة البرلمانية تعقد اجتماعها أسبوعيًا، وذلك لمناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة.