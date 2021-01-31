انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. مواعيد صرف معاشات فبراير 2021 لجميع الشرائح و5 إجراءات هامة مع بدء عملية الصرف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عن مواعيد صرف معاشات فبراير 2021، والتي تبدأ بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقاية المواطنين من عدوى كورونا خلال عملية الصرف، وكان من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، هو تقسيم المستحقين للمعاشات إلى ثلاث مجموعات لعد التكدس أمام أماكن الصرف.

مواعيد صرف معاشات فبراير 2021

وهذا وقد أعلنت التأمينان عن 5 إجراءات سيتم اتخاذها خلال صرف معاشات شهر فبراير 2021، وجاءت هذه الإجراءات وفق ما يلي:

أولاً: الإلتزام الكامل بالموعد المحدد لكل شريحة، منعاً للتزاحم.

ثانياً: توجيهات مشددة على تغذية كافة ماكينات ومنافذ الصلرف بالأموال اللازمة وبطاقتها القصوى.

ثالثاً: 2000 منفذ من فوري تم إتاحة صرف المعاشات بهم.

رابعاً: الإلتزام الكامل لكافة البنوك بعدم احتساب أي عمولات للسحب.

خامساً: التشديد على إلتزام السادة أصحاب المعاشات بالإجراءات الإحترازية اللازمة.

وعن مواعيد صرف معاشات فبراير 2021، فقد أكدت هيئة التأمينات والمعاشات على بدء عملية الصرف للشريحة الأولى ابتداءً من الغد الإثنين الموافق 1 فبراير 2021 والثلاثاء 2 فبراير، وذلك لكل من تبلغ قيمة معاشهم 1000 جنيه فيما أقل.

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أما من تزيد قيمة معاشهم عن 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، فستكون معاشاتهم متاحة بأماكن الصرف خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 فبراير، وبدايةً من الأسبوع القادم تبدأ عملية الصرف لما فوق الـ2000 جنيه.