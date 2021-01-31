الأرصاد تتوقع طقس اليوم الأحد : دافئ نهارا وعظمى القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، وعلى شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردا على جنوب سيناء.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

الإسكندرية 22 11

وادى النطرون 23 11

طنطا 23 12

شبين الكوم 23 12

دمنهور 22 11

بلطيم 22 11

مطروح 21 11

السلوم 22 10

سيوة 22 06

بورسعيد 22 12

دمياط 22 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 11

الاسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 23 10

رفح 23 09

رأس سدر 20 10

نخل 20 05

نويبع 24 14

طابا 22 12

كاترين 19 02

الطور 25 10

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 25 12

مرسى علم 23 13

الفيوم 23 08

بنى سويف 23 07

المنيا 23 07

أسيوط 23 07

سوهاج 23 07

قنا 24 07

الأقصر 24 09

أسوان 25 08

ادفو 25 08

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 24 04

شلاتين 23 16

ابو رماد 22 16

حلايب 21 17

رأس حدربة 21 17