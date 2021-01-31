انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021 ورئيس شعبة المعادن ينصح بعدم بيع الذهب مع توقعات ارتفاع الأسعار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021،وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها الموقع لقراءه الكرام، وشهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية حالة من الإستقرار الملحوظ والذي يصاحبه ارتفاع أو انخفاض ليس بالكبير، وذلك يعود إلى حالة الإستقرار العالمية التي يشهدها أسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021

ويقول إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن في الغرفة التجارية، أنه بالرغم من حالة الإستقرار أوالإنخفاض القليل في أسعار الذهب، إلا أن الأسعار يمكن أن تتحرك في لحظة، مؤكداً أن تحركات سعر الذهب في مصر ناتج عن أسباب عالمية وليست مصرية، ونصح واصف بعدم بيع الذهب الذهب الآن للذين يستثمرون أموالهم في المعدن الأصفر.

وجاء سعر الذهب الآن في مصر اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، وفق ما يلي

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب الآن عيار 24 926 إلى 928 سعر الذهب اليوم عيار 22 849 إلى 851 سعر الذهب مباشر عيار 21 810 إلى 812 سعر الذهب عيار 18 694 إلى 696 أسعار الذهب اليوم عيار 14 540 إلى 541 أسعار الذهب في مصر عيار 12 463 إلى 464 سعر الأوقية اليوم 28,790 إلى 28,861 سعر الجنيه الذهب 6,480 إلى 6,496 سعر كيلو الذهب 925,714 إلى 928,000

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توقعات سعر الذهب في مصر

كما توقع رئيس شعبة المعادن بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال عام 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار الدولار، ووجود انفراجة محتملة لأزمة فيروس كورونا، خاصةً مع ظهور العديد من اللقاحات للفيروس.