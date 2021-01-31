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انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021 ورئيس شعبة المعادن ينصح بعدم بيع الذهب مع توقعات ارتفاع الأسعار والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021،وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها الموقع لقراءه الكرام، وشهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية حالة من الإستقرار الملحوظ والذي يصاحبه ارتفاع أو انخفاض ليس بالكبير، وذلك يعود إلى حالة الإستقرار العالمية التي يشهدها أسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021
ويقول إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن في الغرفة التجارية، أنه بالرغم من حالة الإستقرار أوالإنخفاض القليل في أسعار الذهب، إلا أن الأسعار يمكن أن تتحرك في لحظة، مؤكداً أن تحركات سعر الذهب في مصر ناتج عن أسباب عالمية وليست مصرية، ونصح واصف بعدم بيع الذهب الذهب الآن للذين يستثمرون أموالهم في المعدن الأصفر.
وجاء سعر الذهب الآن في مصر اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، وفق ما يلي
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|سعر الذهب الآن عيار 24
|926 إلى 928
|سعر الذهب اليوم عيار 22
|849 إلى 851
|سعر الذهب مباشر عيار 21
|810 إلى 812
|سعر الذهب عيار 18
|694 إلى 696
|أسعار الذهب اليوم عيار 14
|540 إلى 541
|أسعار الذهب في مصر عيار 12
|463 إلى 464
|سعر الأوقية اليوم
|28,790 إلى 28,861
|سعر الجنيه الذهب
|6,480 إلى 6,496
|سعر كيلو الذهب
|925,714 إلى 928,000
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توقعات سعر الذهب في مصر
كما توقع رئيس شعبة المعادن بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال عام 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار الدولار، ووجود انفراجة محتملة لأزمة فيروس كورونا، خاصةً مع ظهور العديد من اللقاحات للفيروس.
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