الارشيف / أخبار مصرية

سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021 ورئيس شعبة المعادن ينصح بعدم بيع الذهب مع توقعات ارتفاع الأسعار

0 نشر
حسن يونس 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021 ورئيس شعبة المعادن ينصح بعدم بيع الذهب مع توقعات ارتفاع الأسعار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021،وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها الموقع لقراءه الكرام، وشهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية حالة من الإستقرار الملحوظ والذي يصاحبه ارتفاع أو انخفاض ليس بالكبير، وذلك يعود إلى حالة الإستقرار العالمية التي يشهدها أسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021

سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021 ورئيس شعبة المعادن ينصح بعدم بيع الذهب مع توقعات ارتفاع الأسعار 1

سعر الذهب الآن في مصر

ويقول إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن في الغرفة التجارية، أنه بالرغم من حالة الإستقرار أوالإنخفاض القليل في أسعار الذهب، إلا أن الأسعار يمكن أن تتحرك في لحظة، مؤكداً أن تحركات سعر الذهب في مصر ناتج عن أسباب عالمية وليست مصرية، ونصح واصف بعدم بيع الذهب الذهب الآن للذين يستثمرون أموالهم في المعدن الأصفر.

وجاء سعر الذهب الآن في مصر اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، وفق ما يلي

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب الآن عيار 24 926 إلى 928
سعر الذهب اليوم عيار 22 849 إلى 851
سعر الذهب مباشر عيار 21 810 إلى 812
سعر الذهب عيار 18 694 إلى 696
أسعار الذهب اليوم عيار 14 540 إلى 541
أسعار الذهب في مصر عيار 12 463 إلى 464
سعر الأوقية اليوم 28,790 إلى 28,861
سعر الجنيه الذهب 6,480 إلى 6,496
سعر كيلو الذهب 925,714 إلى 928,000

اقرأ أيضاً:

مواعيد صرف معاشات فبراير 2021 وقيمة الزيادات الجديدة في يوليو القادم
بالأرقام| الزيادات الجديدة في مرتبات يوليو 2021 لموظفي الحكوم والعمالة الموقتة
 التموين تعلن حذف 3 فئات من البطاقات التموينية والخبز المدعم
 بالفيديو| مذيعة مصرية تتعرض لصدمة بعد وفاة رئيس شركة مصر للطيران أثناء لقاء تلفزيوني معها

توقعات سعر الذهب في مصر

كما توقع رئيس شعبة المعادن بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال عام 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار الدولار، ووجود انفراجة محتملة لأزمة فيروس كورونا، خاصةً مع ظهور العديد من اللقاحات للفيروس.

سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021 ورئيس شعبة المعادن ينصح بعدم بيع الذهب مع توقعات ارتفاع الأسعار 2

سعر الذهب الآن في مصر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الذهب الآن في مصر 31 يناير 2021 ورئيس شعبة المعادن ينصح بعدم بيع الذهب مع توقعات ارتفاع الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا