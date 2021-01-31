انت الان تتابع تفاصيل خبر “نسبة الوفاه 75%” ظهور فيروس نيباه الجديد الأسرع انتشاراً والأشد فتكاً وأعراضه وأماكن ظهوره والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف الإعلامي عمرو أديب عن ظهور فيروس نيباه الجديد الأكثر خطراً والأشد فتكاً وقتلاً من فيروس كورونا، حيث أن نسبة الوفاة بالفيروس الجديد والذي ظهر في الصين بالفعل بلغت نحو 75%، مقارنةً بنسبة وفيات 2% فقط في فيروس كورونا.

ظهور فيروس نيباه الجديد الأسرع انتشاراً والأشد خطراً

فهناك الآن نحو 100 مليون إصابة حول العالم بفيروس كورونا، وبلغت أعداد الوفيات نحو 2 مليون، أما إذا حدثت نفس أعداد الإصابات بفيروس نيباه الجديد، فهذا يعني أنه سيكون هناك نحو 75 مليون وفاه، وما زال العالم يلتقط أنفاسه من كورونا وبدأت العديد من اللقاحات تخرج إلى النور، حتى ظهر لنا نيباه الجديد الأشد فتكاً.

ونشرت جريدة الجارديان البريطانية تقريراً عن فيروس نيباه الجديد، وحذرت من تفشيه، مؤكدةً أنه سيسبب جائحة عالمية كبيرة حال تفشيه، وأشارت الجارديان إلى أن الفيروس الجديد خطره كبير نظراً لنسبة الوفاه العالية به والتي تصل إلى 75%، وحول أعراض الفيروس الجديد فجاءت وفق ما يلي:

أعراض فيروس نيباه الجديد

مشاكل تنفسية على غرار كورونا ولكن أكثر حدة.

التهابات وتورم بالدماغ.

يصيب الأجهزة العصبية.

يصيب الأجهزة التنفسية بشكل أكبر.

60% من المصابين يدخلون في غيبوبة.

ومن ضمن أعراضه الحمى.

السعال.

الصداع وآلام البطن.

الغثيان والقيء.

مشاكل في البلع.

عدم وضوح الرؤية.

ارتفاع حاد في ضغط الدم.

ارتفاع حاد في حرارة الجسم.

اقرأ أيضاً:

مواعيد صرف معاشات فبراير 2021 وقيمة الزيادات الجديدة في يوليو القادم

بالأرقام| الزيادات الجديدة في مرتبات يوليو 2021 لموظفي الحكوم والعمالة الموقتة

التموين تعلن حذف 3 فئات من البطاقات التموينية والخبز المدعم

بالفيديو| مذيعة مصرية تتعرض لصدمة بعد وفاة رئيس شركة مصر للطيران أثناء لقاء تلفزيوني معها

ومصدر “نيباه” هذا الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين هو خفافيش الفاكهة، كما تم العثور على هذا الفيروس في ماليزيا عام 1999، وأصاب نحو 265 شخص وتوفي منهم 115، كما ارتبط ظهور هذا الفيروس في بنجلاديش والهند وتايلاندا وأفريقيا، وذلك عن طريق شرب عصير نخيل التمر، وينتقل للحيوان والإنسان من خفافيش الفاكهة عن طريق اللعاب.