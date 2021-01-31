حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 1-2-2021

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حظك اليوم الإثنين برج الحمل 1/2/2021
مهنياً: تحضر اجتماعات مهمة وتساعدك على تحديد مسؤولياتك وتنظيمها.
عاطفياً: صمّم على قرارك ولا تتراجع، حافظ على أناقتك وتألقك أمام الحبيب.
اجتماعياً: تصـــــــاب بخيبــــــة أمـــــل بسبب رفـــض أحــــد الأصــــدقــــــاء مســـــاعدتك فـــــــي أزمتك.رقم الحظ: 6
حظك اليوم الإثنين برج الثور 1/2/2021
مهنياً: جد الحلول التي تساعدك على تحسين وضعك وتجاوز الإحباط الذي تتخبط به.
عاطفياً: تلتقي الحبيب بعد فراق طويل بسبب السفر وتغدق عليه فيضاً من المشاعر.
اجتماعيـــــاً: تمضي فترة جميلة مع العائلة وتناقش معها مواضيع كانت عالقة.
حظك اليوم الإثنين برج الجوزاء 1/2/2021
مهنياً: كن صبوراً، قريباً تسنح أمامك الفرصة للعمل على مشروع أحلامك.
عاطفياً: يقف الشريك إلى جانبك ويقدّم إليك الحلول للخروج من المأزق الــــــذي تتخبـــــط فيه.
اجتماعياً: تخلّص من الهواجس التي تنتابك وفكّر بطريقة هادئة وعاقلة ومنطقية.
حظك اليوم الإثنين برج السرطان 1/2/2021
مهنياً: تقدّم ملحوظ في أدائك وتقترب أكثر فأكثر من تحقيق أحلامك التي طالما انتظرتها.
عاطفيــاً: تفاهم مع الحبيب للوصول إلى الحلول للمشاكل العالقة بينكما منذ فترة.
اجتماعياً: تساعدك النشاطات الرياضية على التخلص من توترك وتعيد إليك حب الحياة.
حظك اليوم الإثنين برج الأسد 1/2/2021
مهنياً: ضاعف تحركاتك ونشاطاتك واعمل باندفاع أكبر، حان الوقت لتحقيق أحلامك.
عاطفياً: تتغلب على شعورك بالخجل وتتقرب من شخص يثير إعجابك منذ مدة.
اجتماعياً: عالج مسألة عائلية كانت تشغل بالك وتقلقك وتخلّص من التوتر الذي ينتابك.
حظك اليوم الإثنين برج العذراء 1/2/2021
مهنياً: إبحث عن وسيلة جديدة لتنظيم مهامك ووفر الجهد الذي تبذله من دون جدوى.
عاطفياً: علـــــى الرغــــــم من تفاهمــك مع الشريك إلا أنك تشعر بأن مسافة تبعـــدك عنه.
اجتماعيــاً: يجرح انتقاد أحد الأشخاص لك مشاعرك ويغمرك باستياء شديد. رقم الحظ: 21
حظك اليوم الإثنين برج الميزان 1/2/2021
مهنياً: حقق ما تطمح إليه من دون القيام بأي مجازفات أو مغامرات غير مدروسة.
عاطفياً: تعانــــي مـــــن عصبية الشـــــريك إلا أنك تدرك بأنه يملك قلباً رقيقاً ويحبك كثيراً.
اجتماعياً: تواجه أزمة تسبّب لك خيبة أمل، تجاوزها بسرعة تجنباً لآثارها السلبية.
حظك اليوم الإثنين برج العقرب 1/2/2021
مهنياً: لا تدع منافسيك يؤثرون في آرائك ولا تتردد في طرح أفكارك ومناقشتها.
عاطفياً: تشعر بالوحدة بعد انفصالك عن الحبيب وتقصد الحفلات وأماكن التسلية للترفيه.
اجتماعيـاً: تتمتع بالحيوية والنشاط وتجتاحك رغبة بالانطلاق في مغامرات جريئة.
حظك اليوم الإثنين برج القوس 1/2/2021
مهنياً: تفرض رأيك بقوة وترفض أي مناقشة ما يثير انزعاج زملائك ويبعدهم عنك.
عاطفياً: تاج هذه الفترة إلى تقدير الشريك واحترامه أكثر من أي وقت مضى.
اجتماعياً: تشارك الأصدقاء نشاطات ترفيهية تساعدك على تنفيس توترك وتهدئة أعصابك.
حظك اليوم الإثنين برج الجدي 1/2/2021
مهنياً: تكون أعمالك ناجحة وتحرز تقدماً ملموساً يدفعك قدماً نحو تحقيق طموحاتك.
عــــاطـــفيــــــاً: اهتمامك الدائم بالشريك وتمضية وقتك في معظمه معه يزعجان الأصدقاء.
اجتماعياً: تلتقي صديقاً قديماً لم تره منذ فترة طويلة وتستعيد معه الذكريات الجميلة. رقم الحظ: 7
حظك اليوم الإثنين برج الدلو 1/2/2021
مهنياً: تغذي ثقافتك ومعرفتك بمطالعة الكتب المتعلقة بمهنتك ما يساعدك على التقدم.
عاطفياً: تفكّر بالاستقرار وبدء حياة جديدة مع الحبيب والتخلي عن العادات السيئة.
اجتماعياً: ابتعد عن الأصدقاء السيئين الذين يؤثرون سلباً في تصرفاتك وقراراتك.
حظك اليوم الإثنين برج الحوت 1/2/2021
مهنياً: لقــــــــاء مهـــــــم قــــــد يكـــــــون بدايــــــة عمــــــل أو مشــــــروع جديد يحمل إليك تقدماً ونجاحاً.
عاطفياً: تتلقى إشارة أو رسالة من شخص وتفاجأ بتعبيره عن إعجابه الشديد بك.
اجتماعياً: تخطّط لقضاء عطلة مع الأصدقاء في مكان هادئ تنسى خلالها همومك.
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