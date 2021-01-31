حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 1-2-2021

حظك اليوم الإثنين برج الحمل 1/2/2021

مهنياً: تحضر اجتماعات مهمة وتساعدك على تحديد مسؤولياتك وتنظيمها.

عاطفياً: صمّم على قرارك ولا تتراجع، حافظ على أناقتك وتألقك أمام الحبيب.

اجتماعياً: تصـــــــاب بخيبــــــة أمـــــل بسبب رفـــض أحــــد الأصــــدقــــــاء مســـــاعدتك فـــــــي أزمتك.رقم الحظ: 6

حظك اليوم الإثنين برج الثور 1/2/2021

مهنياً: جد الحلول التي تساعدك على تحسين وضعك وتجاوز الإحباط الذي تتخبط به.

عاطفياً: تلتقي الحبيب بعد فراق طويل بسبب السفر وتغدق عليه فيضاً من المشاعر.

اجتماعيـــــاً: تمضي فترة جميلة مع العائلة وتناقش معها مواضيع كانت عالقة.

حظك اليوم الإثنين برج الجوزاء 1/2/2021

مهنياً: كن صبوراً، قريباً تسنح أمامك الفرصة للعمل على مشروع أحلامك.

عاطفياً: يقف الشريك إلى جانبك ويقدّم إليك الحلول للخروج من المأزق الــــــذي تتخبـــــط فيه.

اجتماعياً: تخلّص من الهواجس التي تنتابك وفكّر بطريقة هادئة وعاقلة ومنطقية.

حظك اليوم الإثنين برج السرطان 1/2/2021

مهنياً: تقدّم ملحوظ في أدائك وتقترب أكثر فأكثر من تحقيق أحلامك التي طالما انتظرتها.

عاطفيــاً: تفاهم مع الحبيب للوصول إلى الحلول للمشاكل العالقة بينكما منذ فترة.

اجتماعياً: تساعدك النشاطات الرياضية على التخلص من توترك وتعيد إليك حب الحياة.

حظك اليوم الإثنين برج الأسد 1/2/2021

مهنياً: ضاعف تحركاتك ونشاطاتك واعمل باندفاع أكبر، حان الوقت لتحقيق أحلامك.

عاطفياً: تتغلب على شعورك بالخجل وتتقرب من شخص يثير إعجابك منذ مدة.

اجتماعياً: عالج مسألة عائلية كانت تشغل بالك وتقلقك وتخلّص من التوتر الذي ينتابك.

حظك اليوم الإثنين برج العذراء 1/2/2021

مهنياً: إبحث عن وسيلة جديدة لتنظيم مهامك ووفر الجهد الذي تبذله من دون جدوى.

عاطفياً: علـــــى الرغــــــم من تفاهمــك مع الشريك إلا أنك تشعر بأن مسافة تبعـــدك عنه.

اجتماعيــاً: يجرح انتقاد أحد الأشخاص لك مشاعرك ويغمرك باستياء شديد. رقم الحظ: 21

حظك اليوم الإثنين برج الميزان 1/2/2021

مهنياً: حقق ما تطمح إليه من دون القيام بأي مجازفات أو مغامرات غير مدروسة.

عاطفياً: تعانــــي مـــــن عصبية الشـــــريك إلا أنك تدرك بأنه يملك قلباً رقيقاً ويحبك كثيراً.

اجتماعياً: تواجه أزمة تسبّب لك خيبة أمل، تجاوزها بسرعة تجنباً لآثارها السلبية.

حظك اليوم الإثنين برج العقرب 1/2/2021

مهنياً: لا تدع منافسيك يؤثرون في آرائك ولا تتردد في طرح أفكارك ومناقشتها.

عاطفياً: تشعر بالوحدة بعد انفصالك عن الحبيب وتقصد الحفلات وأماكن التسلية للترفيه.

اجتماعيـاً: تتمتع بالحيوية والنشاط وتجتاحك رغبة بالانطلاق في مغامرات جريئة.

حظك اليوم الإثنين برج القوس 1/2/2021

مهنياً: تفرض رأيك بقوة وترفض أي مناقشة ما يثير انزعاج زملائك ويبعدهم عنك.

عاطفياً: تاج هذه الفترة إلى تقدير الشريك واحترامه أكثر من أي وقت مضى.

اجتماعياً: تشارك الأصدقاء نشاطات ترفيهية تساعدك على تنفيس توترك وتهدئة أعصابك.

حظك اليوم الإثنين برج الجدي 1/2/2021

مهنياً: تكون أعمالك ناجحة وتحرز تقدماً ملموساً يدفعك قدماً نحو تحقيق طموحاتك.

عــــاطـــفيــــــاً: اهتمامك الدائم بالشريك وتمضية وقتك في معظمه معه يزعجان الأصدقاء.

اجتماعياً: تلتقي صديقاً قديماً لم تره منذ فترة طويلة وتستعيد معه الذكريات الجميلة. رقم الحظ: 7

حظك اليوم الإثنين برج الدلو 1/2/2021

مهنياً: تغذي ثقافتك ومعرفتك بمطالعة الكتب المتعلقة بمهنتك ما يساعدك على التقدم.

عاطفياً: تفكّر بالاستقرار وبدء حياة جديدة مع الحبيب والتخلي عن العادات السيئة.

اجتماعياً: ابتعد عن الأصدقاء السيئين الذين يؤثرون سلباً في تصرفاتك وقراراتك.

حظك اليوم الإثنين برج الحوت 1/2/2021

مهنياً: لقــــــــاء مهـــــــم قــــــد يكـــــــون بدايــــــة عمــــــل أو مشــــــروع جديد يحمل إليك تقدماً ونجاحاً.

عاطفياً: تتلقى إشارة أو رسالة من شخص وتفاجأ بتعبيره عن إعجابه الشديد بك.

اجتماعياً: تخطّط لقضاء عطلة مع الأصدقاء في مكان هادئ تنسى خلالها همومك.