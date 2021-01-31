سفير مصر في بوجمبورا لـ رئيس بوروندي: مصر تدعم حقوق التنمية لدول حوض النيل مع عدم الإضرار بالمصالح الحيوية

قدم السفير ياسر العطوي سفير مصر لدى بوروندي أوراق اعتماده للرئيس البوروندي ايفارايست ندايشيمي Evariste Ndayishimiye، حيث أكد السفير ياسر العطوي للرئيس البوروندي خلال المقابلة على عمق، ومتانة العلاقات بين البلديّن الشقيقيّن وعلى تطلعه للعمل لنقل مستوى علاقات الدولتيّن في كافة المجالات إلى مصاف أفضل تعكس خصوصية وتميز هذه العلاقات التاريخية.

وأشار السفير إلى الجهود المبذولة من جانب جمهورية مصر العربية لدعم جمهورية بوروندي الشقيقة في عدد كبير من المجالات، من بينها الكهرباء والطاقة، والصحة، والبيئة والمياه، وغيرها.

كما قدم السفير ياسر العطوي شرحًا مفصلًا لآخر تطورات ملف سد النهضة، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصري في كافة جوانبه وأبعاده، ومنوهًا إلى مساندة مصر لحقوق التنمية والتقدم لكافة دول حوض النيل الشقيقة مع عدم الإضرار بالمصالح الحيوية لكافة الأطراف.

من جانبه، أعرب الرئيس البوروندي عن سعادته بما عرضه السفير المصري من تطورات تخص العلاقات الثنائية، مشددًا على اهتمامه بتطوير العلاقات وتعزيزها مع جمهورية مصر العربية، بما لها من رصيد معروف ومكانة ومركز مرموقين على الساحتين الأفريقية والدولية، ومؤكدًا على تطلع الحكومة البوروندية لتعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات بشكل أكبر وأوثق لتحقيق مصلحة البلديّن الشقيقيّن.