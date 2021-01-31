وزير الرى: نسعى لتحسين الخدمات المقدمة وحماية الأملاك من التعديات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عقد الدكتور عبد العاطى، اجتماعا مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروع طبقا للبرنامج الزمنى الموضوع لها، مع الحرص على ضبط جودة التنفيذ من خلال المتابعة المستمرة من قبل أطقم الإشراف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش مدينة زفتى، ليصبح متنفسا لأهالى المدينة والمناطق المجاورة، ولتعظيم الاستفادة من أملاك الرى، والمساهمة فى حماية نهر النيل من كافة أشكال التعديات.

وتم مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الرى بنطاق المحافظة، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات، إعلاء لهيبة الدولة ولحماية المجارى المائية من كافة أشكال التعديات، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

جدير بالذكر أنه من المستهدف تأهيل ما يقرب من 219 كيلو مترا من الترع بنطاق محافظة الغربية، وتم بالفعل الانتهاء من تأهيل 53 كيلومترا، حيث يستهدف المشروع تحسين عملية إدارة المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.