السعودية تقرر تجديد رخصة العمل كل 3 شهور

جدة - نرمين السيد - كشف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بالرياض يشمل عدد من القرارات أقرها مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية ومنها تجديد رخصة العمل كل 3 شهور.





ويتيح هذا الإجراء لصاحب العمل الذى يريد عاملاً لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ، ولا يُشترط عليه تجديد الإقامة لمدة عام كامل ، وإنما له أن يجدد له على حسب حاجته له - بما لا يتعارض مع عقد العمل. وقال الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض إن المجلس اتخذ عددا من القرارات المهمة التى تخص العمالة الوافدة ومن أهمها تجديد رخصة العمل وقيمتها 9600 ريال ، ويمكن تجديدها بشكل ربع سنوى أى دفع 2400 ريال، لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب العمل، ولاسيما الذين يواجهون تعثر فى السداد ، وأيضاً لإتاحة فرصة ومرونة أكثر للمنشآت.

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