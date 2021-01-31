القوى العاملة: تدريب 27 مسؤول موارد بشرية بالقطاع الخاص فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة مسئولى الموارد البشرية بالقطاع الخاص التى نظمتها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET EGYPT، والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع وزارتى القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار أنشطة مبادرة "اشتغل فنى"، وشملت 27 منشأة ممثل من كل منها متدرب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للانطلاق فى سوق العمل.





وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن الورشة تأتى فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف تدريب الشباب فى كافة المجالات، وفى ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالعمل على إيلاء هذا الملف أولوية قصوى لمديرى مديريات القوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية. ولفت إلى أن ورشة العمل تهدف إلى رفع كفاءة مسئولى الموارد البشرية بالقطاع الخاص بشركات محافظتى الإسكندرية والبحيرة، حيث تأتى تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الكوادر البشرية؛ الأمر الذى بدوره يدعم تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وربط الخريجين بسوق العمل والفرص المتاحة به، فضلا عن المهن المستجدة والمطلوبة لسوق العمل الداخلى والخارجى. كما شمل البرنامج التدريبى تعزيز قدرات المشاركين فى مجال إدارة آليات الاستقطاب وعلاقتها بسياسات الموارد البشرية، مثل وصف وتحليل الوظائف والأعمال وتزويدهم بأساليب وأدوات تطبيق آليات الاختيار وإجراء المقابلات والاختبارات، وزيادة الوعى بنظام التوظيف الإلكترونى، ومهارات التواصل والعرض والتقديم. وحرص وماجد بركات، مدير البرنامج، فى ختام ورشة العمل بتسليم شهادات اجتياز الدورة والتى استمرت 4 أيام، تم خلالها تدريب الشباب من الجنسين من العاملين بإدارات الموارد البشرية بعد ترشيحهم من قبل مكتب تشغيل برج العرب التابع للمديرية.

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