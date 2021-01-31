وصول دفعة جديدة من العربات الروسية لـ السكة الحديد الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - شركة ترانسماس هولدينج كانت طرف التعاقد مع الهيئة، والذى تستقبل مصر بموجبه، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها خلال الأسبوع المقبل، حيث تأتى بحرا عبر ميناء الإسكندرية، وتضم 16 عربة ذات تهوية ديناميكية "عادية".
ووصل حتى الآن 227 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية "عادية" ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.
وتشمل صفقة العربات الروسية الـ 1300 نحو 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.
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