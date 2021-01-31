تعيين 6576  شابا .. منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن عن تعيين 6576 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القاهرة .

وقامت المديرية، من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 50 منحة مولود بإجمالى 103 آلاف جنيه، و 22 منحة زواج بمبلغ 66 ألف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و8 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 16 ألف جنيه ، فضلاً عن عمل 3 عمليات جراحية بمبلغ 12 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 207 آلاف جنيه لـ 84 حالة.

وقال محمد طه، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضى أن المديرية تلقت 965 شكوى، منها 181 تمت تسويتها ودياً ، وإحالة 202 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها ، كما تم حفظ 89 شكوى، وإحالة 27 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 465 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية إلى أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 190 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة، التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1.956 شهادة قياس مستوى مهارة، و1.957 رخصة مزاولة مهنة .