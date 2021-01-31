نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بطريق كورنيش النيل بسبب حادث تصادم

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجة القبلى والبحرى فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت فيها بعض الأحجام المرورية.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق المرج والبساتين والمنيب.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات أعلى الدائرى القادم من المنيب والمتجه للأوتوستراد، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى السيدة عائشة من منطقة مجرى العيون والمتجه للقلعة.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن منطقة الفردوس بمحور صلاح سالم بسبب وجود بعض أعمال توسيع، كذلك الأمر عند كورنيش النيل القادم من حلوان ومتجه لأثر النبى بسبب وجود حادث تصادم بين سيارتين.