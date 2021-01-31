أهم القرارات الحكومية بالجريدة الرسمية في عددها الـ24

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 24 الموافق 31 يناير 2021، عدد من القرارات الحكومية، أبرزها وزارة التربية والتعليم.
وشملت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم الفني، بانتزاع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة غيتة الابتدائية القديمة المشتركة بمحافظة الشرقية والبالغ مساحتها 902.351م2، والكائنة بحوض الجبل نمرة 4 قسم الثالث بناحية غيتا مركز بلبيس محافظة الشرقية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بشأن مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعتمد بقرار رقم 5 لسنة 1997 وذلك بضم قطعتي أرض المقام عليها مبنى مستشفى أندلسية المعادي وقطعة أرض الفضاء حي البساتين لتصبحا قطعة واحدة ملك مستشفى أندلسية المعادي.
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