رئيس البرلمان الإيراني: موقف إدارة بايدن مخيب للآمال

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، حيال إيران، "مخيب للآمال".

وأكد قاليباف أنه يتعين على إدارة بايدن "إلغاء العقوبات بشكل فاعل، بدلا من وضع شروط مسبقة لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي"، لافتا إلى أنه "إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تؤمن بالاتفاق النووي، عليها أن تثبت التزامها به بشكل عملي".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "طهران ليست ساذجة كي تقحم مجددا في لعبة تنفيذ الالتزامات مقابل الوعود المنسية"، مشددا على أنه يتوجب على إدارة بايدن "الإعلان عن كيفية رفع العقوبات، وتنفيذ التزامات واشنطن، بدلا من فرض شروط مسبقة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي".

كما رأى محمد باقر قاليباف أن "إعادة العمل في أجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو، و تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، سيكون ورقة قوية بيد الجهاز الدبلوماسي للضغط لرفع العقوبات".

كما رأى محمد باقر قاليباف أن "إعادة العمل في أجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو، و تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، سيكون ورقة قوية بيد الجهاز الدبلوماسي للضغط لرفع العقوبات".