تصل مطار القاهرة اليوم الأحد 50 ألف جرعة من لقاح كورونا لشركة استرازينكا اكسفورد، ضمن 20 مليون جرعة متعاقد عليهم عن طريق هيئة الشراء الموحد. ووفقا لوزارة الصحة والسكان يتم تخزين اللقاح بمخازن وزارة الصحة، تمهيدا لتطعيم الفئات الأولى بالتطعيم. يذكر أن الفئات الأولى بالتطعيم يمثلون الفرق الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. وكان اللواء طبيب بهاء الدين زيدان ، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أكد فى تصريحات سابقة، أن الهيئة تعاقدت بناء على توجهات القيادة السياسية على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة استرازينكا ، مشيرا الى أن اللقاحات آمنه وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا ، وهناك تنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تتسلم 50 ألف جرعة من لقاح استرازينكا اكسفورد بمطار القاهرة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.