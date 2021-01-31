قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

تصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، شحنة من لقاحات كورونا المصنعة في دولة الهند، تقدر بنحو 50 ألف جرعة من اللقاح استرازينيكا، وذلك ضمن جهود الدولة وسعيها في توفير لقاحات الفيروس من مصادر متنوعة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الشحنة سوف تصل القاهرة، في غضون ساعة من الآن على متن رحلة تابعة للخطوط الإماراتية رقم EK927، حيث تصل إلى المطار قادمة من الهند عن طريق مدينة دبي، في تمام العاشرة والنصف صباحا.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال الشحنة الأولى من لقاح استرازينكا الهندي، بمطار القاهرة عدد من المسؤولين بوزارتي الصحة والخارجية.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوري لشؤون الصحة والوقاية، أعلن مساء أمس السبت، أن مصر سوف تحصل على شحنات من لقاحات كورونا من مختلف المصادر بشكل تدريجي، وأشار إلى وصول 50 ألف جرعة من لقاح استرازينكا لـ مصر ".

وقال عوض تاج الدين، إن اللقاحات التي سوف نحصل عليها من لقاح استرازينيكا مصنعة في الهند، أن السيدات الحوامل لن يحصلوا على التطعيم في الفترة الحالية لأن التطعيمات تم الموافقة عليها بشكل طاريء، وستكون الأولوية الحالية للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فى الحصول على اللقاح.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح ولا نعتمد على جهة واحدة، وأن مصانع الأدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من ادوية بروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطي استراتيجي من الاجهزة والمعدات.