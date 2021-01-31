السفارة الصينية بالقاهرة تنفي مزاعم انتشار فيروس جديد في الصين

نفت سفارة الصين بالقاهرة صباح اليوم الأحد مزاعم انتشار فيروس جديد في بر الصين. وقالت السفارة إن بعض وسائل الإعلام المصرية تداولت مؤخرا، تقارير عن ظهور فيروس جديد بالصين يدعى "نيباه" وهذا غير صحيح. وأكدت السفارة أن ربط هذا الفيروس بالصين غير صحيح وليس هناك أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار. ودعت السفارة المواقع التى نشرت هذا التقرير إلى أن تقوم بنشر النفي باعتبار حق الرد مكفول، لأن السفارة لديها ثقة كبيرة فى نزاهة وحرص الإعلام المصري على نشر الحقائق التى تستند على الأدلة.

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