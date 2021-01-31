بدلا من استخراجها عاما.. السعودية: تجديد رخصة العمل كل 3 شهور

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشمل عددا من القرارات أقرها مجلس الوزراء بالمملكة، ومنها تجديد رخصة العمل كل 3 شهور كي يتيح لصاحب العمل الذي يريد عاملًا لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وهنا لا يُشترط عليه تجديد الإقامة لمدة عام كامل ، وإنما له أن يجدد له على حسب حاجته له - بما لا يتعارض مع عقد العمل.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن مجلس الوزراء بالمملكة أقر عددا من القرارات المهمة التى تخص العمالة الوافدة ومن أهمها تجديد رخصة العمل وقيمتها 9600 ريال، ويمكن تجديدها بشكل ربع سنوي أي دفع 2400 ريال، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب العمل، ولاسيما الذين يواجهون تعثر في السداد ، وأيضًا لإتاحة فرصة ومرونة أكثر للمنشآت.