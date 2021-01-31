درجات الحرارة اليوم الأحد 31-1-2021.. طالع حالة الطقس

درجة الحرارة- ارشيفية
درجات الحرارة اليوم الأحد 31-1- 2021 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .
درجات الحرارة اليوم
القاهرة الصغرى 11 درجة والعظمى 20 درجة
الإسكندرية الصغرى 11 درجة والعظمى 20 درجة
مطروح الصغرى 11 درجة والعظمى 21 درجة
دمياط الصغرى 11 درجة والعظمى 19 درجة
بورسعيد الصغرى 12 درجة والعظمى 21 درجة
شرم الشيخ الصغرى 14 درجة والعظمى 23 درجة
الغردقة الصغرى 10 درجة والعظمى 22 درجة
الاقصر الصغرى 9 درجة والعظمى 22 درجة
اسوان الصغري 8 درجة والعظمى 23 درجة
وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة.
وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 07 درجة
بني سويف العظمى 23 درجة والصغرى 7 درجة
طنطا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة
دمنهور العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة
دمياط العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة
الزقازيق العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة
مرسى علم العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة
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