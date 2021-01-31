ليفربول أمام ويست هام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد

دوت الخليج يقدم لقرائه مواعيد خدمة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة، يشهد اليوم الأحد، إقامة العديد من المباريات المهمة، سواء محليًا أو عالميًا، ويأتي أبرزها لقاء يجمع ويست هام ضد ليفربول ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021

تقام اليوم مباراتي النهائي، وتحديد المركز الثالث والرابع، من منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021. ويتواجه الدنمارك والسويد في المباراة النهائية لحصد اللقب في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم، بصالة استاد القاهرة الدولي. على الجانب الآخر يتواجه منتخبي أسبانيا وفرنسا في تمام الساعة 3:30 عصر اليوم للمنافسة على المركز الثالث والرابع.

مباريات اليوم الدوري الانجليزي

تشيلسي ضد بيرنلي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 2:30 ظهر اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 1 و2".

ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد

يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 4:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 2".

ويست هام ضد ليفربول

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 2".

برايتون ضد توتنهام

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 2".

مباريات الدوري الاسباني اليوم





خيتافي ضد ديبورتيفو ألافيس

يُقام اللقاء في تمام الساعة 3:00 عصر اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 3" .

قاديش ضد أتليتكو مدريد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:15 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 3".

غرناطة ضد سيلتا فيجو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 3".

برشلونة ضد أتليتك بلباو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 1 و3".

مباريات الدوري الإيطالي اليوم

سبيزيا ضد أودنيزي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 1:30 ظهرا عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 4".

أتلانتا ضد لاتسيو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 4".

كالياري ضد ساسولو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 5 و8".

كروتوني ضد جنوى

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساءا عبر شاشة "بي ان سبورتس كونكت".

نابولي ضد بارما

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 4".

روما ضد هيلاس فيرونا

يقام اللقاء في تمام الساعة 9:45 مساءا عبر شاشة "بي ان سبورتس كونكت اتش دي 4".

مباريات الدوري الألماني اليوم

كولن ضد أرمينيا بيليفيلد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 مساء اليوم عبر شاشة "سكاي سبورتس".

فولفسبورج ضد فرايبورغ

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم عبر شاشة "سكاي سبورتس".

مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نيس ضد سانت إيتيان

يُقام اللقاء في تمام الساعة 2:00 ظهر اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 6".

أنجيه ضد نيم أولمبيك

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس كونكت".

ستراسوبرج ضد ستاد ريمس

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس كونكت".

ستاد بريست 29 ضد بريست

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس كونكت".

لوريان ضد باريس سان جيرمان

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 1 و6".

ليل ضد ديجون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 6".

نانت ضد موناكو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم عبر شاشة "بي ان سبورتس اتش دي 6".