آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد 31-1-2021

الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الأحد 31-1-2021، استقرت الأسعار وذلك في ظل توقف التداول على الذهب يوم الأحد من كل أسبوع، وهو يوم الأجازة الأسبوعية في مصر لسوق الصاغة، حيث شهدت الأسعار تراجع ملحوظ على مدار اليومين الماضيين على خلفية هبوط سعر الذهب عالميا من 1870 إلى 1844 دولارًا.
أسعار الذهب في مصر
استقرت أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 694 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 925 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 810 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6480 جنيهًا، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1844 دولار.
سوق الذهب العالمي
الأسواق العالمية كانت على صفيح ساخن الأسبوع المنقضى بسبب ارتفاع وهبوط في الأسهم، وكذلك حركة مستمرة في سعر الذهب، قابلها أيضا تغيرات عديدة على سعر الدولار، لكن مع نهاية هذا الأسبوع، فإن الدولار كان هو الرابح الأكبر في الأسواق.
يذكر أن، هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قِبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.
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