الأهلي في المونديال| بالأرقام.. تعرف علي هدافي بطولة كأس العالم للأندية

مرة أخرى ، تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أحضان المنطقة العربية يوم الخميس المقبل بنسخة مثيرة تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي وتشهد مشاركة ممثلين للكرة العربية هما الدحيل القطري والأهلي المصري.

وأقيمت نصف نسخ البطولة في أحضان اليابان التي تولت رعاية البطولة لسنوات قطعها عامان في الإمارات وذلك في 2009 و2010 ، ومثلهما في المغرب وذلك في 2013 و2014 إضافة لنسختي 2017 و2018 في أبو ظبي ثم أقيمت نسخة 2019 في قطر وتقام نسخة 2020 بالدوحة أيضا.

وتجتذب الدوحة أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة بطولة العالم السابعة عشر (السادسة عشر رسميا) للأندية والتي تقام من الرابع إلى 11 فبراير.

وتقام فعاليات البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبمشاركة ستة أندية من خمس قارات.

وكان مقررا أن تقام هذه النسخة في ديسمبر الماضي بمشاركة سبعة أندية من القارات الست ولكنها تأجلت بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتسببت جائحة كورونا في تأجيل تتويج البطل بأكثر من قارة وخاصة بطل أفريقيا حيث توج الأهلي المصري باللقب في 27 نوفمبر الماضي قبل فترة قصيرة من الموعد السابق المفترض للبطولة.

وموقع "دوت الخليج" يستعرض لكم سجل بأسماء هدافي بطولات كأس العالم للأندية

2000 الفرنسي نيكولا أنيلكا 3

البرازيلي روماريو 3

2005 البرازيلي أموروزو 2

الإنجليزي بيتر كراوتش 2

الكوستاريكي ألفارو سابوريو 2

السعودي محمد نور 2

2006 المصري محمد أبو تريكة 3

2007 البرازيلي واشنطن 3

2008 الإنجليزي واين روي 3

2009 البرازيلي دينلسون 4

2010 الكولومبي ماوريسيو مولينا 3

2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2

البرازيلي أدريانو كوريا 2

2012 الياباني هيساتو ساتو 3

الأرجنتيني سيزار دلجادو 3

2013 الأرجنتيني سيزار دلجادو 2

البرازيلي رونالدينيو 2

الأرجنتيني داريو كونكا 2

المغربي محسن ياجور 2

2014 الإسباني سيرخيو راموس 2

الويلزي جاريث بيل 2

المكسيكي جيراردو تورادو 2

2015 الأوروجوياني لويس سواريز 5

2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو 4

2017 البرازيلي ماوريسيو أنطونيو 2

البرازيلي رومارينهو 2

البرتغالي كريستيانو رونالدو 2

2018 الكولومبي رافاييل سانتوس 3

الويلزي جاريث بيل 3

2019 الجزائري بغداد بونجاح 3

الليبي حمدو الهوني 3