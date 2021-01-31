أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 31 يناير

العملات- ارشيفية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، تباينت الأسعار أمام الجنيه المصرى، في البنوك المصرية، وذلك مع بداية الأسبوع والتعاملات الصباحية في البنوك. دوت الخليج يرصد أسعار متوسط أسعار السوق الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري وفق أخر تحديث نشره البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني

متوسط أسعار السوق للعملات العربية والأجنبية بالجنية المصرى

بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.67 جنيه، و 15.77 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 18.98 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.105 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.09، وسعر البيع 15.19 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.47 جنيه، وللبيع 21.61 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.43 للبيع. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.63جنيه، وللبيع 17.75 جنيه. سجلت العملة الأمريكية اليوم أعلى سعر بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وقد جاءت التعاملات بهذا السعر في 14 بنك من البنوك العاملة في مصر، منها مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الإفريقي وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان وبنك كريدي أجريكول. متوسط أسعار السوق للعملات العربية وفق البنك المركزي لليوم بلغ سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.206 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتى 51.72 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.18 جنيه.

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