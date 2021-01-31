خاص| لاعب جديد يرحل عن الزمالك اليوم

مازال الحديث مستمر داخل نادي الزمالك، في ظل وجود تعاقدات مع لاعبين ورحيل آخريين، وذلك بعد حصول الفارس الأبيض على عدة صفقات خلال الفترة المنصرفة.

وكشف مصدر مقرب من داخل نادي الزمالك لـ "دوت الخليج"، أن محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأبيض على أبواب الرحيل عن ميت عقبة خلال الساعات المقبلة.

وأكد المصدر على أن هناك عدة عروض لخطف لاعب الزمالك، وأبرزها عرض رسمي من نادي سموحة، الذي يرغب النادي الأبيض هو الآخر في ضم لاعبه حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

وأتم نادي الزمالك من ساعات صفقة هامة بالتعاقد مع مهاجم فريق مصر المقاصة مروان حمدي مقابل ثلاثة عشر مليون جنيه، وبعقد يمتد لمدة 4 مواسم تنتهي في 2024.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من بيع مهاجم الفريق مصطفى محمد لنادي جلطة سراي التركي، بعقد إعارة بنية الشراء لمدة موسم ونصف بمبلغ 2 مليون يورو .

يذكر أن نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه التقليدي النادي الأهلي الذي يملك 21 نقطة في مركز الوصافة.

جاء ذلك بعد فوز الزمالك بآخر مواجهاته أمام مصر المقاصة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء.

وثاني أهداف الزمالك جاءت بعد تمريرة خاطئة من خالد أوتشو الذي قطعها فرجاني ساسي وراوغ لاعب مصر المقاصة، وأرسل تمريرة إلى يوسف أوباما يسار منطقة الجزاء سددها رائعة داخل الشباك.

وجاء الثالث بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو من الطرف الأيمن على القائم البعيد سددها بن شرقي من لمسة واحدة على الطائر داخل الشباك.

وأختتم الفارس الأبيض بالرابع بعد تسديدة من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأحمد مودي، ومن ثم حاول تمرير الكرة لكن ارتطمت بلاعب الزمالك ووصلت إلى شيكابالا الذي أرسلها بالكعب، ومن ثم تسديدة تسكن الشباك.