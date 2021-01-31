النائب عمرو القطامى: ربط التعليم الفنى بسوق العمل يحقق طفرة فى الصناعة والمجتمع المدني عليه دور كبير

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن ربط التعليم الفنى بسوق العمل سيساهم بصورة كبيرة فى توفير المزيد من فرص العمل والتصدى للبطالة، إلى جانب أن توفير عمالة مدربة سيكون له دور كبير فى جودة المنتج المصرى، وبالتالى القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية ستكون لصالح المنتج المحلى.

الصناعة المحلية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الصناعة المحلية تشهد اهتمام كبير، وهناك العديد من الجهود المبذولة لفتح اسواق خارجية للمنتج المصرى، وهناك عدد من العوامل لضمان تحقيق ذلك سواء على صعيد التشريعات، أو الميكنة والتطوير والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، ولكن يبقى العامل هو محور هام لضمان تحقيق هذه الطفرة المرجوة فى الصناعة المصرية.

المجتمع المدني

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم الانتهاء قريبا من ملف، مشيدا بما تم من جهود فى هذا الصدد خلال الفترة السابقة، متمنيا من المجتمع المدني أن يكون له دور فى هذه الخطوة التى ستعود بالنفع على ملف الصناعة بشكل عام بما فيها القطاع الخاص.