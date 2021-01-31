الإمارات تحدد إجراءات جديدة لدخول أبوظبى من أول فبراير

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحديث إجراءات دخول الإمارة حسب نوع فحص (كوفيد-19)، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الإثنين الأول من فبراير 2021.





وحدثت اللجنة الإجراءات المتعلقة بدخول إمارة أبوظبى بفحص الليزر (DPI)، إذ اعتمدت اللجنة السماح بالدخول خلال 24 ساعة من تلقى نتيجة سلبية لفحص الليزر بدلاً من 48 ساعة، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين، وهو ما يمكن إثباته من خلال تطبيق الحصن.

وقالت الملحق العمالى، حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي، إن اللجنة اعتمدت الاستمرار فى السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة خلال 48 ساعة من تلقى نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، والاستمرار باعتماد إجراء فحص PCR فى اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR إضافى فى اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية.

وفى حال استخدام فحص الليزر لدخول الإمارة، والبقاء لأكثر من 48 ساعة فيتعين إجراء فحص PCR فى اليوم الثالث، وفى حال البقاء 7 أيام متتالية أو أكثر فيتعين إجراء فحص PCR فى اليوم السابع، وتطبق هذه الإجراءات على جميع سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون فى برامج التطعيم الوطنية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.