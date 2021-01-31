تدريب عملى لمكافحة التلوث البترولى بنهر النيل فى منطقة الأعقاب بأسوان

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة ممثلة فى الفرع الإقليمى بأسوان، تدريبًا عمليًا لمكافحة التلوث البترولى فى نهر النيل "طيبة 6" والذى نفذه مركز مكافحة التلوث البترولى النهرى، التابع له شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، بالتعاون مع وزارة البترول ومحافظة أسوان ، بالمسطح المائى لنهر النيل فى منطقة الأعقاب شمال مدينة أسوان.





الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تحرص على المشاركة فى كل التدريبات العملية التى من شأنها ثقل مهارات العاملين ورفع خبراتهم ، وتكثيف الجهود لحماية نهر النيل من التعديات، ومجابهة مصادر التلوث والحفاظ على الموارد المائية. وتضمنت فعاليات التدريب إلقاء محاضرة حول مكافحة التلوث النهرى ورفع الوعى بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها، من أجل تجنب وقوع الحوادث.

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