النواب يواجه وزيرى النقل والبترول .. وعبد العليم داود أمام القيم اليوم

جدة - نرمين السيد - يعد الأسبوع الجارى هو الأسبوع الثالث رقابيا، لأعضاء مجلس النواب على الحكومة بعد أن قررت اللجنة العامة استدعاء كامل أعضاء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى تلى بيانه أمام المجلس، وأكد أنه بعد انتهاء الوزراء من إلقاء بيانتهم سيحضر مرة أخرى أمام النواب للتعقيب والحديث بشأن الملاحظات لتضعها الحكومة فى إعتبارها وتعمل على تنفيذها.





وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، حضور وزيرى النقل والبترول، لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، على مستوى منظومة النقل والبترول، فى ضوء حصول حكومة مصطفى مدبولى على ثقة النواب فى يوليو 2018حيث برنامجه المقدر بـ4 سنوات.

ويحضر الوزير لاستعراض بيانه أمام النواب، ثم تتاح الفرصة للأعضاء للتعقيب عليه، والحديث بشأن رؤيتهم فيما تم عرضه، مع التطرق لإشكاليات المنظومة بواقع دوائرهم الانتخابية، والسياسة العامة للدولة، ويعقب ذلك تعقيب من الوزير على تساؤلات وتعقيبات النواب، وبعدها يقرر رئيس الجلسة إحالة البيان للجنة المختصة من أجل دراسته والتأكد من صحة ما جاء فيه من بيانات.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الإثنين حضور وزير المالية ووزيرة التضامن، حيث يقوم كل منهم بعرض أيضا ما تم من برنامج الحكومة على مستوى اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب، فيما تشهد جلسة الثلاثاء تعديل بحضور وزير الأوقاف بدلا من وزير العدل، وأيضا حضور وزيرة الصناعة.

ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم الأحد أولى اجتماعات لجنة القيم، لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لها بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن، ومن المنتظر أن يكون الاجتماع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

واستجواب النائب محمد عبد العليم داود، بشأن ما هو موجه له من اتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضي، وتوجيه أتهامات بدون دليل، ومن ثم سيتولى الرد عليها، فيما يحق له الحضور معه نائب أخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه له من إتهامات.

وتتولى لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورا بحرمان من الجلسات حتى إسقاط العضوية، وفى حين قررت إسقاط العضوية يحال الأمر لمكتب المجلس الذى يحيله بدوره للجنة الشئون التشريعية لدراسته من جديد واتخاذ قرار بشأنه، وإذا انتهت لإسقاط العضوية يعرض الأمر على الجلسة العامة ولا يجوز إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.