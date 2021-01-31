جدة - نرمين السيد - قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، يشهد الطقس حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن تلك الفترة ستشهد سطوعا لأشعة الشمس، وارتفاعا بدرجات الحرارة بأعلى من المعدل لـ4 درجات.





وتوقعت إيمان شاكر، أن تصل درجة الحرارة على القاهرة 23 درجة، بينما غدًا وبعد غد 25 درجة، موضحة أنه أثناء الليل والصباح الباكر سيكون الجو شديد البرودة، حيث تصل درجة الحرارة لـ11 و12 درجة مئوية. وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، أن ارتفاع درجة الحرارة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، سيكون ارتفاعًا مؤقتًا، لذلك لابد ألا ننخدع فى حالة الطقس، وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة، مؤكدة أن الرياح ستكون معتدلة ولكنها ستنشط فى بعض المناطق مثل السواحل الشمالية للبلاد. وأوضحت، أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى نهاية الأسبوع ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، على أن تشهد أمطار على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد على المناطق الداخلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.