تكريم نيفين القباج ضمن أهم 7 سيدات بالوطن العربى

جدة - نرمين السيد - كرم المجلس العربى للمسئولية المجتمعية، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات على مستوى الوطن العربى، وذلك بحصولها على جائزة "المرأة العربية" فى مجال المسئولية المجتمعية، بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العريبة.





جاء ذلك على هامش إطلاق المجلس العربى للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة والمسئولية المجتمعية تحت مظلة الجامعة، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والشركاء.

ويأتى تكريم نيفين القباج، لدورها المهم فى دعم أنشطة التمكين الاجتماعى للمرأة والفئات المهمشة والاكثر احتياجا، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع، بالإضافة إلى دعم سبل الإبتكار وريادة الأعمال، ودعوتها المستمرة لأهمية التحول الرقمى وأثر ذلك على حوكمة البيانات والإجراءات.

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، المجلس فى تكريم السيدات الرائدات، اللاتى حصلن على جائزة المسؤولية المجتمعية لهذا العام وفقا لمعايير موضوعية لاختيارهن فى عدد من الميادين الأساسية تضم الثقافة والدبلوماسية والسياسة والاقتصاد والإعلام والتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب.

جدير بالذكر أن المؤتمر قد تم انعقاده تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة ومتطوعى الأمم المتحدة.