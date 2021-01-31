أهم حاجة رضاك وسعادتك.. الكهرباء تنشئ إدارة جديدة لخدمة المواطنين

"إدارة جديدة لسعادتك " هكذا وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء إدارة متخصصة لـ "مراقبة الجودة وإسعاد المواطنين"، عن طريق تقديم خدمة جيدة للمشتركين التي طالما أكد على تقديمها وزير الكهرباء، وهذه الإدارة تم إنشاؤها بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي، وبإشراف المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الشركة القابضة للكهرباء، أنشأت إدارة جودة الخدمات وإسعاد المواطنين، لكى تتخطى فكرة الاكتفاء بتلقي الشكاوى بل تسعى للقضاء على أسبابها ، و يتم من خلال الإدارة تحديد معايير الجودة للخدمات التي تقدم للمواطن، وعلى رأسها انقطاع التيار وشكاوى الفواتير، مضيفا بأنه جار إعداد ميثاق للمتعاملين بتبني أفضل السياسات العالمية لتوضيح حقوق وواجبات مقدم الخدمة وطالبها، كل هذا بناء على الاهتمام الكبير الذى يوليه الدكتور شاكر بمشاكل المواطنين فأهم شيء عنده إرضاء المواطن وحل مشاكله.

وعن المهام التي تقوم بها الإدارة فهي:

1- الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن ولذوي الإعاقة حيث تم التوقيع على بروتوكول لإتاحة خدمة تلقي الشكاوي من ضعاف السمع وصعوبات التخاطب من خلال تطبيق "واصل" الذي يعمل بلغة الإشارة .

2- تعزيز العلاقات بين قطاع الكهرباء والمشتركين لضمان تقديم الخدمات والتحقق من رضا العملاء.

3- إعداد نموذج موحد لمراكز خدمة الجمهور تشمل توحيد المحور الهندسي والتكنولوجي ومراقبة إتاحة الخدمات.

4- وضع كبار السن وذوي الإعاقة في قائمة الأولوية في المعاينة وتركيب العدادات وذلك المتقدمين لتركيب العدادات الكودية

5- المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير الخدمات ونسب الإنجاز.

6- تشجيع وبناء قدرات موظفي خدمة العملاء من خلال إجراء تقييم شامل لقدراتهم وتدريبهم لتحقيق جوده الخدمات المقدمة

7- المتابعة والإشراف على مراكز الخدمة بشركات التوزيع التابعة للشركه القابضة والمسئولة عن تقديم الخدمات بصورة مباشرة للمواطنين.

8- التأكيد على جودة الخدمات المقدمة من خلال قنوات تقديم الخدمة ( مراكز الخدمة _ المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء _ ١٢١).