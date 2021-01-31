نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وباء قاتل يهدد العالم .. 10 معلومات جديدة عن فيروس نبياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل جائحة فيروس كورونا المنتشرة في أنحاء العالم، أعلنت الصين عن ظهور فيروس نبياه، وهو أشد خطورة من فيروس كوفيد-١٩.

وصرحت جاياسري آير المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية: "فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا، جائحة نيباه يمكن أن تندلع في أي لحظة، يمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية".

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن فيروس نبياه:

١-ظهر هذا الفيروس لأول مره عام 1999 خلال تفشي المرض في ماليزيا وإصابة الأجهزة العصبية والتنفسية لدى 265 شخصا مات منهم 115.

٢-اعتبرت منظمة الصحة العالمية نيباه واحدا من 10 أمراض معدية تشكل أكبر خطر على الصحة العامة.

٣-مصدر فيروس نيباه حيواني أي ينتشر من الخفافيش أو الثعابين، حيث ارتبط تفشي المرض في بنجلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.

٤- فترة حضانة فيروس نيباه في غضون 4-14 يومًا بعد التعرض للفيروس

٥-ووفق لتقرير صحيفة "الجادريان" يظهر المرض في البداية على شكل 3-14 يومًا من الحمى والصداع، ووآلام بطن وغثيان وقيء ومشاكل في البلع وعدم وضوح الرؤية.

٦-ويعاني من تطور لديهم المرض بظهور الأعراض التنفسية حادة، فضلا عن التهاب وتورم الدماغ وارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع معدل خفقان القلب.

٧-ويدخل حوالي 60% من المرضى المصابين بالفيروس في حالة غيبوبة يصبحون فيها بحاجة شديدة إلى مساعدة في التنفس.

٨-وبحسب التقرير فيتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75%، لذلك يعد من أشد الفيروسات خطوره.

٩-وتنتقل العدوى من الخفافيش إلى الحيوانات والبشر، ويمكن أن ينتقل أيضا من شخص لآخر عن طريق اللعاب.

١٠-ولا توجد في الوقت الحالي أي أدوية أو لقاحات لهذا المرض

