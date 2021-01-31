آمال رزق الله تتقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة لتطوير ورفع كفاءة ترعة الإسماعيلية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تطوير ورفع كفاءة ترعة الإسماعيلية، وموجه لرئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والرى، مؤكدة أن لابد من تطوير ورفع كفاءة ترعة الإسماعيلية بسبب إرتفاع نسبة الطمي والطين بها مع إنخفاض منسوب المياه الذي قد وصل إلى 5 سم فقط ، وذلك بسبب إغلاق نهاية الترعة بكوبر " سالا " الفاصل لمياه قناة السويس .

آمال رزق الله تتقدم بطلب إبداء اقتراح

وقالت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، خلال طلب إبداء اقتراح برغبة، إن الترعة تعاني حالياً من أرتفاع منسوب الطين والطمي بها مقارنة بمنسوب المياة ، وذلك بسبب اغلاق نهاية الترعة بكوبري سالا الذي أصبح حاجزاً بين الترعة وبين مياه قناة السويس ، مما أدى إلى تدمير الشكل الحضاري والجذاب لتلك الترعة ومنع تدفق المياه لها.

وشددت عضو مجلس النواب، آمال رزق الله، على ضرورة التطوير للحفاظ على الشكل الحضاري للترعة وللمحافظة بشكل عام التي تعتبر الترعة من أهم معالمها الحضارية، فضلا عن أن عدد زوار الترعة سنوياً يقرب من 2 مليون نسمة، مما يجعلها مقصداً جاذباً للسادة المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المياه بالترعة جاريه وغير متوقفه وذلك من أجل تطهيرها من ما قد يوجد بها من شوائب ومخلفات أخرى.