ماجد الكدواني يتصدر "التريند" بسبب مكالمة عادل إمام

ماجد الكدواني- ارشيفية
تصدر الفنان ماجد الكدواني محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جراء ظهوره برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة المذاع عبر قناة أون.
ماجد الكدواني ومكالمة غيرت حياته
كشف الفنان ماجد الكدوانى تفاصيل مكالمة بدلت مسار حياته، والتي جمعته مع الزعيم عادل إمام في عام ٢٠٠٤ بعد طرح فيلم "جاى في السريع " حيث لم يحظ الفيلم بنجاح جماهيرى لأسباب ترجع للتسويق.
وقال ماجد خلال لقائه ببرامج "سهرانين" مع أميرة كرارة: "كنت قاعد فى البيت مكتئب جدا لقيت التليفون بيرن رقم غريب بس مميز رديت، لقيت حد بيقولى أنا عادل إمام..قالى بص يا ماجد سيب السوق هو اللى يحدد قيمتك وأوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم أنا عرضت قبل كدا في صالة فاضية".
رد فعل ماجد الكدواني بعد مسلسل الاختيار
أكد الفنان ماجد الكدواني، أن مسلسل الاختيار من أهم الأعمال التي قدمت، قائلًا: "العمل دا فخر لكل مصري الفن هو القوى الناعمة وكفاية انك خليت الشباب تنزل الشارع ولابسه تيشيرت عليه صورة منسي".
ماجد الكدواني يكشف سر وماذا بعد
كشف الفنان ماجد الكدواني، خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" على قناة ON، قصة كلمة "وماذا بعد"، التي أصبحت مبدأ في حياته.
وتابع ماجد الكدواني: "هذه جملة قيلت لي من دكتور عظيم كان في معهد الفنون المسرحية، الله يرحمه دكتور عبد الرحمن عرنوس بعد انتهائي من فنون جميلة، طلبوني وتقدمت لمعهد الفنون المسرحية، وفي امتحانات القبول قال لي تعالى عايز أقولك على حاجة، وماذا بعد؟ وراح ماشي".
وأضاف الكدواني: "لما سألته عن معنى قال خذ هذه الكلمة واجعلها حلقة في أذنك.. فجرى وراءه مصرا على معرفة معناها..وكان المغزى جملته الي هفضل فاكرها طول العمر اوعى تعمل عمل تعيش عليه، كل ما تخلص عمل قول وماذا بعد، اللي اتعمل يتنسي وفكر في اللي بعده. وبقيت الكلمة دائما حلقة في أذني ومبدأ حياة."
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