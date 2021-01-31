ماجد الكدواني يتصدر "التريند" بسبب مكالمة عادل إمام

كشف الفنان ماجد الكدوانى تفاصيل مكالمة بدلت مسار حياته، والتي جمعته مع الزعيم عادل إمام في عام ٢٠٠٤ بعد طرح فيلم "جاى في السريع " حيث لم يحظ الفيلم بنجاح جماهيرى لأسباب ترجع للتسويق.

وقال ماجد خلال لقائه ببرامج "سهرانين" مع أميرة كرارة: "كنت قاعد فى البيت مكتئب جدا لقيت التليفون بيرن رقم غريب بس مميز رديت، لقيت حد بيقولى أنا عادل إمام..قالى بص يا ماجد سيب السوق هو اللى يحدد قيمتك وأوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم أنا عرضت قبل كدا في صالة فاضية".