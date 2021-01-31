النائب عيد حماد: منظومة اشتراطات البناء الجديدة تهدف للقضاء نهائيا على العشوائيات

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن منظومة اشتراطات البناء الجديدة تهدف للقضاء على العشوائيات بصورة نهائية، وبذلك تعد ترجمة لاهتمام الدولة بملف العشوائيات والقضاء على المناطق الخطرة، مما يتطلب ضرورة أن تكون هناك حزمة جديدة من الاشتراطات لعدم العودة لهذه المشكلة مرة أخرى.

الاشتراطات الجديدة

وأضاف حماد، أن الاشتراطات الجديدة ستراعى العديد من الاعتبارات منها على سبيل المثال البنية التحتية وقدرتها على التحمل واستيعاب مبانى حديدة من عدمة، وهذا يعنى أن البناء سيكون وفقا لطبيعة كل من، الى جانب اشتراطات تضمن تحقيق السلامة الإنشائية للعقارات، وسيكون لها دور أساسى الحفاظ على الثروة العقارية.

البناء الموحد

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد سيكون لها دور أيضا فى تذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، والحد من الملاحظات فى هذه المنظومة، الى جانب تبسيط هذه الإجراءات، واسنادها لمكاتب اعتماد لسرعة الانتهاء من الأوراق المطلوبة وميكنة الخدمات، وبهذا ستكون التعديلات والاشتراطات الجديدة بداية العشوائيات نهائيا.