خواطر جديدة لـ رضا البلتاجي: إبليس محتاج يتعلم

بيع فرج عامر لمهاجمه حسام حسن وهو على مشارف الثلاثين بمبلغ أربعين مليون جنيه، وقد اشتراه بجنيهات معدودة وكانوا فيه من الزاهدين بعدما استفاد منه أعظم استفادة على مدار خمس سنوات، يؤكد مقولتى أن الراجل ده قادر جدًا على انتشال شركات قطاع الأعمال من عثرتها ويتخطى بها حاجز الخسائر وياخد معاها وزارة الصناعة والتجارة وممكن كمان وزارة التموين ،،،،، إبليس محتاج يتعلم أن النجاح ليس وليد الصدفة.

منتخب اليد

أكيد ترتيب السابع فى كأس العالم لكرة اليد إنجاز كويس ولم ولن تحققه لعبة جماعية أخرى فى مصر، والتذكرة فقط منتخب الكرة الذى كلفنا مايزيد عن نصف مليار جنيه كان ترتيبه الأخير على 32 فريق فى كأس العالم بروسيا ،،، لكن للأسف خرجنا بعد هزيمة درامية أمام الدنمارك وقد كنا أقرب للفوز حتى الثانية الأخيرة بخطأ تحكيمى من اللاعب إبراهيم المصرى منحت المنافس ركلة جزاء تعادلوا بها قبل حسم اللقاء بركلات الجزاء فى حدث غريب لن ينساه عشاق اللعبة فى العالم كله ،،،،، الدروس المستفادة من هذه الواقعة أنه يجب إضافة حكم دولى لأفراد الجهاز الفنى أن لم يكن لشرح وتوضيح أخر التعديلات فلا أقل من التنبيه والحماية ،،،،،، فى كل الأحوال ولادنا أبطال واكيد هيرجعوا بميدالية من أولمبياد طوكيو.

اعتبار صوت الشيخ عبد الباسط علاج كلام فاضي

لم يعجبني تصريح د جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عندما قال ان صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أفضل فى العلاج من بعض العقاقير ،،، كلام فاضى يدغدغ مشاعر البسطاء والمغيبين لا يليق أن يصدر من طبيب ،،،، كلام يؤكد بعد نظر الوزيرة لما عزلتك ،،

20مليون من البرلمان

منذ انتهاء دورتى البرلمانية بمجلس النواب أتلقى يوميا تليفون واتنين من شركات الاستثمار العقارى ،،،، الو سيادة النائب نعم ياسيتى ،،، أنا عندى فيلات بمواقع مختلفة ومساحات متعددة وأسعار خيالية ،،،، بكام؟ تبدأ من 20 مليون ،،،،، حاجة من اتنين ،، أن الناس دى فاهمة غلط أو انا كنت عبيط ،،

علاج الصم

فى حياتى لم أنافق وأكره المنافقين ولزاما على أن اشيد بدور الدولة فى علاج الصمم وضعف السمع عند الأطفال وحديثى الولادة لما لهذا المرض من أثار كارثية على الطفل والأسرة والمجتمع ،،،، جنيهات قليلة تساوى حياة وتنقذ دولة ،،،، يحيا العلم

قتل العاملين بالموارد البشرية

الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل بتهمة قتله امرأتين، وبدأت تحقيقات في جرائم أخرى يُعتقد أنه ارتكبها في أماكن متباعدة، يربط بينها شيء واحد، وهو أن جميع الضحايا من العاملين في الموارد البشرية،ووقعت الجريمتان الأوليان في مكانين متباعدين جنوب شرق فرنسا، حيث تعمل أولى الضحيتين مستشارة ورئيسة قطاع في مركز موارد بشرية وعمرها 55سنة فيما الثانية مديرة للموارد البشرية.

وحدث قبل الواقعة بيومين أن قُتل مدير آخر للموارد البشرية بالرصاص في موقف للسيارات على بعد أكثر من 500 كيلومتر من المدينة التي شهدت مقتل المرأتين، كما نجا عامل آخر في الموارد البشرية من هجوم على منزله في بلدة مجاورة ،،،،،، واضح ان الفئة دى بتظلم البشر ،،، راجعوا أنفسكم