خاص| مفاجأة مدوية تهدد مصير الدوري الممتاز

يبدو أن أزمات اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد لا تنتهي فبخلاف التخبط الواضح في القرارات الإدارية إلا أنهم أيضا في طريقهم لاتخاذ قرار جديد يوثر بالسلب على مستقبل الكرة المصرية.

وكشف مصدر خاص مقرب من الجبلاية أن لجنة مجاهد في طريقها لاتخاذ قرار بإلغاء تقنية الفار خلال مباريات الدور الثاني من الدوري المصري.

وأضاف المصدر أن قرار اللجنة الثلاثية سوف يأتي بعد الأزمات المالية المتكررة بين الجبلاية وشركة ميديا برو الأسبانية الراعية لتقنية الفار.



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حيث ترفض اللجنة الثلاثية تحمل تكلفة الفار كاملة بينما رفضت الأندية المساهمة في ذلك مؤكدة أنها من مهام الجبلاية.

وكان الاجتماع الأخير بين اللجنة الثلاثية والشركة الأسبانية هو تمهيد لاتخاذ قرار بإلغاء تقنية الفار بحجة عدم تنفيذ متطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

ومن المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة ما ستسفر عن قرارات اللجنة الثلاثية الذي سوف تفتح موجة من الغضب العارم لدى العديد من الأندية في حالة الإقدام على هذه الخطوة بشكل رسمي وهو ما يهدد استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا للشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو فى مصر، على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التى حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.